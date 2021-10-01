غرس القيم الأخلاقية بصالون الإسماعيلية الثقافى

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فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على استمرار الحركة الثقافية والصالون الثقافي، اقام فرع ثقافة الاسماعيلية باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، صالون الاسماعيلية الثقافى الثانى بعنوان "غرس القيم الأخلاقية فى نفوس الأطفال والشباب ومكافحة طمس الهوية المصرية" مع د. حسن يوسف عميد المعهد الافروأسيوى بجامعة قناة السويس، بدء الصالون بعرض فنى لفرقة الاسماعيلية للموسيقى العربيه بقيادة الفنان أحمد القاضي والتي قدمت مجموعة مميزة من الأغانى.

تلى ذلك محاضرة عن موضوع الصالون، وتحدث د. حسن عن أن غرس القيم الأخلاقية في الأطفال مثل، الأمانة، الصدق، والنظافة، أمور تبدو في ظاهرها سهلة، ولكنها في الواقع ليست كذلك، فهي مهمة مليئة بالتحديات والصعوبات حتى تتم تنشئة الأطفال بطريقة إيجابية تنتج للمستقبل أشخاصا أسوياء، ولن يتحقق ذلك ما لم يكن الوالدان على قدر عال من الوعي والمعرفة، ثم تحدث عن أهم القيم التى يجب غرسها فى الاطفال، موضحا أن الدراسات أثبتت ما يؤكده العلماء التربويين من أن الأطفال يتعلمون القيم فعلياً من خلال ملاحظة ما يفعله آباؤهم واستنتاج الأمور التي يعتبرها الآباء مهمة في الحياة، بعدها سوف يخرجون من مرحلة الطفولة وقد تكونت لديهم آراء واضحة بخصوص ما يقدره آباؤهم بالفعل، إضافة إلى نظام كامل من القيم الخاصة بههم، واختتم حديثه بأنه عندما نغرس فى أطفالنا القيم الايجابية ونعززها، فهذا بدوره يسهم فى تعزيز الهوية المصرية. وتلى المحاضرة أمسية شعرية للشعراء مدحت منير، فتحى نجم، نجاة عبد القادر، شيماء الغياتي.