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كان القيصر نيكولاس الثانى المولود في 18 مايو 1868 آخر قياصرة روسيا قبل الثورة البلشيفية.

وقد قام بطرد اليهود من كبرى المدن الروسية «زي النهارده» في 1 أكتوبر 1898.وكان قد تم إعدام القيصر نيكولاس الثانى مع زوجته وأطفاله قبيل فجر يوم 18 يوليو 1918 بطريقة وحشية، حيث أطلقت حفنة من الجنود الهنغاريين النار من مسافة قريبة على رؤوسهم، وكان القيصر وأسرته قد أجلوا إلى مدينة إيكاتيرينبورج منذ 30 أبريل 1918، وفى الساعة الثانية صباح 18 يوليو 1918 أيقظهم ياركوف وأمرهم بارتداء ثيابهم. واقتادهم إلى أحد الأقبية ودخل عليهم الجنود من الغرفة المجاورة عندئذ أعلم ياركوف القيصر بأن الثوار السوفييت أصدروا عليه حكما بالإعدام.

فقال القيصر في عجب: «ماذا؟ ماذا؟» ولم يكد يبدى دهشته حتى أطلق رجال ياركوف النار على القيصر وزوجته وأطفاله العزّل، سقط القيصر أولاّ وإحدى بناته، وعندما انتهى الوابل الأول من الرصاص كان بقية البنات وولى العهد لا يزالون أحياء لكنهم كانوا متجمدين من الرعب والخوف، فما كان من ياركوف وشرذمته إلا أن حاولوا قتلهم طعناَ بالسونكى في صدورهم، ثم أطلقوا النار على رؤوسهم من مسافة قريبة ثم حملوا جثامينهم إلى منجم مهجور.

وكان قد تم التعرف على رفات ألكسى نجل القيصر وماريا شقيقته في يوم إحياء الذكرى التسعين لإعدام آخر القياصرة الروس وعائلته.أكدت النيابة العامة في روسيا استنادا إلى فحوص الحمض النووى أن بقايا العظام التي عثر عليها عام 2007 قرب إيكاتيرينبورج تعود فعلا لهما.

نيقولا الثاني

والمعروف أن سلالة آل رومانوف التي ينتمى لها القيصر انحدرت من أحد نبلاء مدينة موسكو ويدعى أندريه أيفانوفيتش كوبيلا، والذى عاش في النصف الأول من القرن الرابع عشر.واسم رومانوف نسبة إلى رومان يوريف الذي توفى سنة 1543م وهو والد استانسيا رومانوفا الزوجة الأولى للقيصر إيفان السادس.

وفى 1613م انتخب المجلس الوطنى ميخائيل رومانوف قيصرا لروسيا، وكان حفيدا لشقيق انستانسيا فأصبح أول حاكم لروسيا من سلالة آل رومانوف، أما القيصر نيكولاس الثانى فهو الابن الأكبر للقيصر القوى ألكسندر الثانى وقد حكم روسيا من سنة 1894م إلى 1917م ولم يكن قادرا على ضبط الاضطراب السياسى ولا السيطرة على الجيش في الحرب العالمية الأولى فهزم أمام اليابانيين وبدأ التدهور السياسى حتى أجبره الثوار البلاشفة على التنحى في شهر مارس من عام 1917م.