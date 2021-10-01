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«زي النهارده» فى 1 أكتوبر 1946.. الحكم بالإعدام على 12 نازيا

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«زي النهارده» فى 1 أكتوبر 1946.. الحكم بالإعدام على 12 نازيا «زي النهارده» فى 1 أكتوبر 1946.. الحكم بالإعدام على 12 نازيا

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تظل محاكمات نورنبرج هي الأشهر بين المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر، وقد تناولت المحاكمات في فترتها الأولى مجرمى حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث، وفى الفترة الثانية، تمّت محاكمة الأطباء الذين أجروا التجارب الطبية على البشر.

وعُقدت أول جلسة في العشرين من نوفمبر عام 1945، واستمرّت الجلسات وصدرت أحكامها «زي النهارده»فى الأول من شهر أكتوبر عام 1946 بإعدام 12 من زعماء النازية،وكان الحلفاء قد عقدوا جلسات المحاكمات العسكرية في قصر العدل في نورنبرج.

كان من أهم أسباب عقد الجلسات في هذا القصر ذلك الدّمار الشامل الذي آلت إليه دُور المحاكم الألمانية جرّاء قصف الحلفاء الكثيف إبّان الحرب العالمية الثانية.

وقد تناولت المحاكمات بشكل عام مجرمى الحرب الذين ارتكبوا فظائع بحق الإنسانية في أوروبا أما عن ملابسات تأسيس محكمة نورنبرج فهى أنه في عام 1943، التقى أقطاب الحلفاء الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية،والاتحاد السوفييتى، وبريطانيا) في العاصمة الإيرانية طهران.

محاكمة نورينبرج

وقرر الرؤساء في قمّتهم معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب خلال الحرب العالمية الثانية وبانتهاء الحرب تمّت محاكمة 200 من قادة الحزب النازى الألمانى في محكمة نورنبرج، و1600 آخرين في محاكمات عسكرية اعتيادية خارج نورنبرج.

وقام أقطاب الحلفاء الثلاثة بتزويد المحاكم بقاضِ رئيس وقاض آخر بديل، ومدّع عام فضلا عن قاض فرنسى ليصبح القضاة 4 فلم يتوفر للمتهمين طاقم من المحامين ليتولى مسؤولية الدفاع عنهم.

المصرى اليوم

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