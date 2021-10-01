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فيفي عبده عن رأيها في الراقصات: «إحنا اللي معلمينهم ومفيش واحدة مميزة»

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فيفي عبده عن رأيها في الراقصات: «إحنا اللي معلمينهم ومفيش واحدة مميزة» فيفي عبده عن رأيها في الراقصات: «إحنا اللي معلمينهم ومفيش واحدة مميزة»

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وصفت الفنانة فيفي عبده، الراقصات الإجانب بأنهم غير متمزين، لافتة إلى أنهن تعلمن الرقص الشرقي من الراقصات المصريات.

وقالت أثناء لقائها في برنامج «مع الفارس»، مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد» العراقية :«الأجنبيات بيقلدوا بعض جدًا ورقصهم سريع مفيهمش واحدة مميزة».

وأضافت :«كل واحد له شخصيته ودينا ولوسي ليهم طريقتهم ووضعهم، ولكن الأجانب إحنا اللي معلمينهم الرقص الشرقي وبياخدوا التعليم الأساسي مننا، مني ومن دينا ونجوى فؤاد».

وتابعت :«مفيش راقصة الأولى وليه نقعد نقول الأولى والتانية أصل مين يعني هيدي اللقب، اللي يهمنا إننا نكون مقبولين ومحبوبين عند الناس».

المصرى اليوم

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