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أبرز مباريات اليوم السبت 2 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم السبت 2 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم السبت 2 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت 2-10-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي ويوفنتوس أمام تورينو في الدوري الإيطالي وبرشلونة مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

مانشستر يونايتد ضد ايفرتون

1.30 ظهرا

بين سبورت بريميم 1

تشيلسي ضد ساوثهامبتون

4 عصرا

بين سبورت بريميم 1

ليدز ضد واتفورد

4 عصرا

بين سبورت بريميم 2

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل

4 عصرا

بين سبورت بريميم 3

بيرنلي ضد نورويتش سيتي

4 عصرا

بين سبورت اكسترا 1

برايتون ضد أرسنال

6.30 مساءا

بين سبورت بريميم 1

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت 2-10-2021 اضغط هنــــا

اوساسونا ضد رايو فاليكانو

2 عصرا

بين سبورت كونيكت

ريال مايوركا ضد ليفانتي

4.15 عصرا

بين سبورت كونيكت

قادش ضد فالنسيا

6.30 مساءا

بين سبورت كونيكت

اتلتيكو مدريد ضد برشلونة

9 مساءا

بين سبورت كونيكت

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت 2-10-2021 اضغط هنــــا

ساليرنيتانا ضد جنوى

3 عصرا

غير مذاعة

تورينو ضد يوفنتوس

6 مساءا

يوتيوب الدوري الإيطالي

ساسولو ضد إنتر

8.45 مساءا

يوتيوب الدوري الإيطالي

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت 2-10-2021 اضغط هنــــا

التعاون ضد الطائي

5.30 مساءا

قناة ssc - شركة الرياضة

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري السعودي - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباريات اليوم السبت 2-10-2021 اضغط هنــــا

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