مدرب الدحيل القطري يكشف حقيقة الاستغناء عن فرجاني ساسي

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كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، عن حقيقة رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق في الفترة الجارية.

وكانت تقارير صحفية أكدت في الساعات الماضية، على استقرار نادي الدحيل على إعارة فرجاني ساسي أو الاستغناء عن خدماته لعدم قناعة المدير الفني بمستواه.

وقال لويس كاسترو، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «اون تايم سبورتس»، :«فرجاني ساسي، لاعب مميز للغاية، أنا سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع الفريق في الفترة الحالية».

وأضاف: «نمتلك 6 لاعبين في مركز خط الوسط، من بينهم 5 لاعبين دوليين في منتخبات بلادهم، لذلك تكون هناك صعوبة في اختيار اللاعب الذي سيشارك بشكل أساسي».

وأوضح: «لن نعير فرجاني ساسي، لأي فريق في الفترة الجارية، أغلقنا فترة الانتقالات الصيفية، وسنستكمل الموسم بنفس هؤلاء اللاعبين».