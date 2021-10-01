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اتفاق ليبي على حل خلافات الانتخابات

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اتفاق ليبي على حل خلافات الانتخابات اتفاق ليبي على حل خلافات الانتخابات
فيما استأنف ممثلو البرلمان ومجلس الدولة الليبيون مباحثاتهم بالرباط، في اليوم الثاني من اللقاء التشاوري حول قانون الانتخابات في ليبيا، والذي يستضيفه المغرب وتدعمه الولايات المتحدة إلى جانب بعثة الأمم المتحدة، تم الاتفاق على حل الخلافات العالقة حول الانتخابات، حيث ناقش الوفدان خلال هذا اللقاء وفي جلسات مغلقة، النقاط الخلافية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الحالي، وفق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس.

من جهته شدد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، على أن ممثلي طرفي الحوار الليبي في الرباط مدعوون إلى إرساء القاعدة الدستورية، التي تضمن تنظيم الانتخابات في موعدها.

كما أشاد نورلاند بدعم المغرب للعملية السياسية في ليبيا. بالتزامن مع ذلك، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمواصلة العمل، وصولاً إلى الانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى وجود بعض المبادرات للحل إذا استمر الخلاف الدستوري والقانوني حول تلك المسألة.


الوطن السعودية

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