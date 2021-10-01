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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة المنتخب الوطني الأول لمباراتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا، يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، من قائمة المنتخب في مباراتي ليبيا، هو قرار فني من البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب».

وأضاف: «القائمة بالكامل هي اختيار كيروش»، موضحًا: «لا أساس من الصحة، لما تردد عن ان استبعاد الثنائي بسبب معاناتهما من إجهاد، كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأوضح: «لم يحدث أي اجتماعات من الجهاز المعاون مع اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب»، مؤكدًا: «اللاعبون علموا بالاستبعاد من القائمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».