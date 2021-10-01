أخبار عاجلة

السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس -
الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد -
محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان -
محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات -
صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي والمواطنين بلقاح كورونا -
تعليق استخدام لقاح «موديرنا» لفئات معينة بسبب التهاب عضلة القلب -
المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا -
حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى لاتفيا -
وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شوبير يكشف التفاصيل الكاملة بشأن استبعاد شريف وأفشة من

Print
شوبير يكشف التفاصيل الكاملة بشأن استبعاد شريف وأفشة من المنتخب شوبير يكشف التفاصيل الكاملة بشأن استبعاد شريف وأفشة من

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الوطني الأول لمباراتي ليبيا، في تصفيات .

ويلتقي منتخب مع ليبيا، يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، من قائمة المنتخب في مباراتي ليبيا، هو قرار فني من البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب».

وأضاف: «القائمة بالكامل هي اختيار كيروش»، موضحًا: «لا أساس من الصحة، لما تردد عن ان استبعاد الثنائي بسبب معاناتهما من إجهاد، كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأوضح: «لم يحدث أي اجتماعات من الجهاز المعاون مع اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب»، مؤكدًا: «اللاعبون علموا بالاستبعاد من القائمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

نتائج منتخب مصر في الجولة الثالثة عبر تاريخه بتصفيات المونديال

نتائج منتخب مصر في الجولة الثالثة عبر تاريخه بتصفيات المونديال

سفير مصر في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية

سفير مصر في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية