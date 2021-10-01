ماذا قال سامح شكرى عن رفض إثيوبيا المفاوضات بشأن سد النهضة؟

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رفض إثيوبيا المفاوضات سيكون رد مصر من خلال اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين احتياجاتها وحقوقها المائية بكافة الطرق.

وزير الخارجية يُعلق عن رفض إثيوبيا المفاوضات

وأوضح «شكرى» خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، الجمعة، أنه متوقع استئناف المفاوضات مع إثيوبيا بنسبة جيدة ومرتفعة لعودة المفاوضات على قضية سد النهضة من جديد .

وقال «شكرى»، إنّ البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إنجاز كبير وحمل قيمة مادية ومعنوية، لافتًا إلى أن اتصالات تجرى مع الرئاسة الكونغولية لطرح رؤية لاستئناف المفاوضات.

وأشا روزير الخارجية، إلى أن وزير الخارجية الكونغولي أجرى زيارة لمصر مؤخرًا، وعرض بعض الأفكار التي يتم دراستها في الوقت الحالي.

ماذا قال سامح شكرى عن اجتماعه مع نظيره السورى؟

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ اجتماعه مع نظيره السوري فيصل المقداد أكّد الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشعب السوري، مشيرًا إلى أن هناك علاقات تاريخية وارتباط رئيسي بين مصر وسويا للمحافظة على الأمن القومي العربي.

وأضاف «شكرى» أن الحوار كان صريحًا وبه اهتمام بالعلاقات بين الشعبين، وأن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا واستعادة مكانتها، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع كان استكشاف كيفية إسهام مصر في إخراج سوريا من أزمتها ودعمها لتعود إلى حاضنتها العربية لتحقيق الاستقرار.

وأوضح «وزير الخارجية» أن السنوات العشر الماضية كانت مؤلمة على السوريين وفي الفترة الأخيرة هدأت المعارك العسكرية وأصبح الآن من المهم إيجاد مجرد اللأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

وأشار«سامح شكري، وزير الخارجية» إلى أن مصر تسعى لمعاونة أشقائها السوريين لدعم الإرادة الشعبية.