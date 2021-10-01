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«تجارة عين شمس» تعلن أسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية (الرابط)

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«تجارة عين شمس» تعلن أسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية (الرابط) «تجارة عين شمس» تعلن أسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية (الرابط)

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أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري، نتيجة أسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الانجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح قدري، انه على الطلاب اللذين تم قبولهم عليهم التوجه إلى الكلية لسداد المصروفات الدراسية المقررة الكترونيا عن طريق حساب الطالب على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني (UMS)، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق ٣ اكتوبر وحتي الثلاثاء الموافق ٥ اكتوبر الجاري .

جدير بالذكر ان مجلس جامعة عين شمس كان قد وافق بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط على قرار مجلس كلية التجارة

على تعديل شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بالكلية بحيث يكون الحد الادني لدرجة اللغة الانحليزية كلغة اولى 65% اذا كانت اللغة الانجليزية هي اللغة الأولى، وان يكون 75% اذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.

ويمكن معرفة الأسماء من هنا.

المصرى اليوم

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