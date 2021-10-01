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تنسيق الجامعات 2021 : فرصة أخيرة التعليم العالي تفتح باب التحويلات .. الرابط

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تنسيق الجامعات 2021 : فرصة أخيرة التعليم العالي تفتح باب التحويلات .. الرابط تنسيق الجامعات 2021 : فرصة أخيرة التعليم العالي تفتح باب التحويلات .. الرابط

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أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تحويلات تقليل الاغتراب، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أيام من خلال موقع التنسيق الإلكتروني..

موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg لتسجيل التحويلات.

وتنشر «المصري اليوم» شروط التحويلات تقليل الاغتراب ..

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

وكان أعلن مكتب التنسيق اليوم نتيجة طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

المصرى اليوم

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