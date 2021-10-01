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8 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. حريق بمخزن مواد بلاستيكية شرق الإسكندرية

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8 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. حريق بمخزن مواد بلاستيكية شرق الإسكندرية 8 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. حريق بمخزن مواد بلاستيكية شرق الإسكندرية

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اندلع حريق هائل، مساء اليوم الجمعة، بمخزن تابع لمصنع مواد بلاستيكية وكرتون تستخدم في تعبئة المواد الغذائية بمنطقة أبيس الرابعة شرقي الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات.


تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغًا يفيد نشوب حريق بمخزن بجوار كوبري الألمان بمنطقة أبيس الرابعة، دائرة القسم. وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص نشوب حريق بمخزن أدوات مائدة ومواد بلاستيكية ملحق بمصنع بالمنطقة المشار إليها، ما أسفر عن خسائر كبيرة بالبضاعة وتلفيات بسيارتين نقل تابعين للمصنع.


وعلى الفور دفعت مديرية أمن الاسكندرية بعدد ٨ سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران وإخمادها دون زقوع إصابات وجارى عمليات التبريد. وتحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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