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تعرف على قوائم انتظار لقاحات كورونا في محافظة القاهرة

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تعرف على قوائم انتظار لقاحات كورونا في محافظة القاهرة تعرف على قوائم انتظار لقاحات كورونا في محافظة القاهرة

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يسعى كثير من المواطنين في الفترة الحالية إلى سرعة أخذ لقاح كورونا، خاصة مع الإجراءات الأخيرة للحكومة المصرية بمنع دخول المصالح الحكومية لكل من لم يتلقى اللقاح، ويظل التحدى الأكبر للمتقدمين لتلقي اللقاح هي قوائم الانتظار في المناطق المختلفة، حيث يحالف البعض الحظ بأن تكون المنطقة التي يسكنها بها قوائم انتظار منخفضة فيما يكون سئ الحظ من تكون قائمة الانتظار القريبة منه طويلة.

يذكر أن المتقدم على أخذ القاح ليس مجبراً على تلقيه في منطقة جغرافية معينة، بل تخضع لاختياره حين يقوم بملء الطلب على موقع وزارة الصحة المصرية.

وفيما يلي قوائم الانتظار الخاصة بمحافظة القاهرة، وذكر المناطق التي يوجد فيها قائمة انتظار طويلة واخرى قليلة.

15 مايو

القديمة

الأزبكية

الزاوية الحمراء

الزيتون

الساحل

السلام الثاني

الشروق

المرج

المعادي

النزهة

المقطم

القاهرة الجديدة

أول السلام

مصر الجديدة

شبرا

طرة

حدائق القبة

بدر

ثان مدينة نصر

الوايلي

أورام مدينة السلام

السيدة زينب

أورام دار السلام

حلوان

وسط

عين شمس

عابدين

دار السلام

روض الفرج

بولاق

المطرية

الخليفه

الجامعة الحديثة لتكنولوجيا والمعلومات طلاب وعاملين

مدينة نصر أول

البساتين

المصرى اليوم

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