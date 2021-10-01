تعرف على قوائم انتظار لقاحات كورونا في محافظة القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار
يسعى كثير من المواطنين في الفترة الحالية إلى سرعة أخذ لقاح كورونا، خاصة مع الإجراءات الأخيرة للحكومة المصرية بمنع دخول المصالح الحكومية لكل من لم يتلقى اللقاح، ويظل التحدى الأكبر للمتقدمين لتلقي اللقاح هي قوائم الانتظار في المناطق المختلفة، حيث يحالف البعض الحظ بأن تكون المنطقة التي يسكنها بها قوائم انتظار منخفضة فيما يكون سئ الحظ من تكون قائمة الانتظار القريبة منه طويلة.
يذكر أن المتقدم على أخذ القاح ليس مجبراً على تلقيه في منطقة جغرافية معينة، بل تخضع لاختياره حين يقوم بملء الطلب على موقع وزارة الصحة المصرية.
وفيما يلي قوائم الانتظار الخاصة بمحافظة القاهرة، وذكر المناطق التي يوجد فيها قائمة انتظار طويلة واخرى قليلة.