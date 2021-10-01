«عراب الثقافة المصرية» في بني سويف

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بإثراء الحركة الأدبية وتعريف الأجيال الناشئة برموزها، وحرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على رفع الوعي الثقافى والأدبى، أقام فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد بيت ثقافة الفشن محاضرة حول ذكرى الراحل ثروت عكاشة ومساهمته في بناء البنية الثقافية، ألقاها الأديب أحمد هيكل عضو نادي أدب الفشن، وعرف الراحل عكاشة بأنه المفكر والعسكري والوزير «ثروت عكاشة» أحد رموز ثورة 23 يوليو، وعراب الثقافة المصرية ومنقذ تراثها من الطمس والضياع، وذلك بنقله لمعبدي «أبوسمبل»، و«فيلة» في أواخر الستينات بالتعاون مع منظمة «اليونسكو» أثناء بناء السد العالي؛ بجانب ندوة أدبية حول القصة القصيرة ومدى تعبيرها عن الواقع، تناول خلالها جمال عبدالله، وربيع قطب عضوا نادي أدب الفشن، كيفية كتابة القصة القصيرة وسرد أحداثها ومدى تعبيرها عن الواقع، وتم إلقاء بعض القصص القصيرة منها «هبوط اضطراري، الوشاح الأحمر، الفستان الأبيض، الظل الأسود»، تأليف جمال عبدالله .

قدمت مكتبة منشأة عاصم محاضرة حول «قطرة مياه تساوى حياة» ألقى المحاضرة مسؤول النشاط، مؤكداً أن الماء نعمة عظيمة وهو أصل الحياة، وقد وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}، لذا وجب عدم استخدامه بطريقة عشوائية، بينما أقام بيت ثقافه اهناسيا المدينة أمسية شعرية لشعراء الفصحى، تضمنت عدة قصائد منها السراج المنير للشاعر منصور النويري، وقصيدة محمد سيد الخلق للشاعر أحمد طه، ولا تحلم بوداع آخر للشاعر أحمد رجب؛ ونفذ بيت ثقافة اهناسيا الخضراء بعمل ورشة فنية لصناعة تاج باستخدام ورق الفوم الملون، كما قدمت مكتبه طنسا بني مالو مسابقه في المعلومات العامة.