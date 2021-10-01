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حققت أسعار الذهب، مساء اليوم الجمعة، 1 أكتوبر 2021، قفزة كبيرة في الأسعار خلال 24 ساعة الأخيرة وذلك بعد تراجع مؤشر الدولار، وارتفع سعر الذهب في مصر، بشكل ملحوظ حيث ارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 إلى 777 جنيها للجرام

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 886 إلى 888 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 776 إلى 778 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 665 إلى 667 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6208 إلى 6224 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم، حيث ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 %، إلى 1758.58 دولارا، وارتفع الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.1%، أيضا إلى 1759 دولارا للأوقية وذلك مع تراجع مؤشر الدولار حيث تربطهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 778.46 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،760.03 $ .

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