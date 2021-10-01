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إصابة 5 في حادث تصادم ببني سويف

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إصابة 5 في حادث تصادم ببني سويف إصابة 5 في حادث تصادم ببني سويف

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أصيب 5 أشخاص، الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الزراعي بدائري قرية سدس جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بدائري قرية سدس بمركز ببا والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: مصطفى محمد علي 25 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وسيد ربيع سيد 25 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد ربيع الجمال 18 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد نادي عبدالرحمن 19 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهاني شعبان محمد 19 سنة، جروح وسحجات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

المصرى اليوم

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