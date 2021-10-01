ضبط تشكيل عصابي لسرقة المركبات وتصديرها للخارج

★ ★ ★ ★ ★

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على 14 مواطناً، و5 مقيمين من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية الأردنية، و3 مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، على ارتباط بشخص من الجنسية الأردنية خارج المملكة، نفذوا 101 حادثة سرقة لأجزاء من المركبات المتعطلة والتالفة، وفرز ما سُرق؛ لتُصدر بعد ذلك للخارج بطرق متعددة، وضبط بحوزتهم ما يزن 500 كيلو جرام من مادة البلاتينيوم المستخلصة، وأُوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



الوطن السعودية