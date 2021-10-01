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فتاة الأهلى الذهبية هنا جودة تفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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فتاة الأهلى الذهبية هنا جودة تفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة فتاة الأهلى الذهبية هنا جودة تفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، فازت ببطولة الجمهورية تحت 19 عامًا «ناشئات فردي»، والمقامة حاليًّا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفازت هنا جودة على هند فتحي لاعبة تنس طاولة بنتيجة 3-0، لتحقق المركز الأول في البطولة.

الجدير بالذكر أن هنا جودة، لاعبة تنس طاولة الأهلي، توجت ببطولة الجمهورية تحت 17 عامًا «فردي ناشئات».

هذا ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

المصرى اليوم

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