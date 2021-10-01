الأرصاد العُمانية تصنف "شاهين" إعصارًا مداريًّا من الدرجة الأولى

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المملكة تتابع تطوراته في بحر العرب

صنَّفت الأرصاد العُمانية "شاهين" إعصارًا مداريًّا من الدرجة الأولى.

وكشفت الأرصاد العُمانية أن الإعصار المداري "شاهين" يبتعد عن سواحل السلطنة قرابة الـ500 كيلومتر، والسُّحب المصاحبة له 350 كيلومترًا، واتجاهه نحو غرب بحر عُمان. وتوقعت الأرصاد أن يؤثر الإعصار المداري على 9 محافظات عُمانية.

‏فيما يتابع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة على مدار الساعة تطورات "شاهين" في بحر العرب لتقديم التقارير، وإمداد الجهات المستفيدة؛ كون ‫المملكة عضوًا في اللجنة الإقليمية لمراقبة الأعاصير في خليج البنقال وبحر العرب.

فيما بيَّن مركز وسم الإقليمي تأثُّر بحر العرب بنشاط جوي استوائي مرتفع، نتج منه تشكُّل عاصفة استوائية، أُطلق عليها اسم "شاهين"، ويُتوقَّع أن تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى، وتتجه نحو شرق سلطنة عُمان لتؤثر على العاصمة مسقط مساء يوم غد السبت والمناطق المحيطة مسببة السيول والفيضانات والرياح القوية وأمواج البحر العالية.

ويُتوقَّع أن تتجه هذه العاصفة الاستوائية نحو جنوب الإمارات يوم الأحد، وتؤثر في مناطق عدة قبل أن تتجه إلى جنوب حوض الخليج العربي بمسار "نادر جدًّا".

والعاصفة الاستوائية يُتوقَّع أن تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى بمعدل سرعة رياح يصل إلى 70-75 عقدة (130 كم/ساعة)، ويؤثر على دول عربية عدة بمسار نادر لم يحدث من قبل.

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