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عماد متعب عن استبعاد شريف وأفشة من : «قرار غريب»

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عماد متعب عن استبعاد شريف وأفشة من المنتخب: «قرار غريب» عماد متعب عن استبعاد شريف وأفشة من : «قرار غريب»

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أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب السابق، أن استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، لاعبا النادي الأهلي، من قائمة الوطني الأول لمباراتي ليبيا كان مفاجأة كبيرة لجماهير الكرة المصرية.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية: «استبعاد أفشة ومحمد شريف، مفاجأة كبيرة لنا، ويجب على الجهاز الفني أن يخرج ويوضح أسباب استبعاد الثنائي».

وأضاف: «من الناحية الفنية مينفعش يتم استبعاد أفشة وشريف، الثنائي من العناصر الأساسية في النادي الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة».

وتابع: «الغريب، أن محمد شريف، أحرز هدفين في مباراة الأمس»، مضيفًا: «لو كانت هناك نية لدى الجهاز الفني عدم الاعتماد على الثنائي بشكل أساسي، من الممكن أن يكونا على مقاعد البدلاء، ولكن استبعادهما قرار غريب».

وأردف :«كان يجب على ضياء السيد، المدرب العام ومحمد شوقي المدرب المساعد، أن يكونا لهما دور فعال في اختيار تلك القائمة».

المصرى اليوم

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