تشيلسي يفتح خزائنه للتعاقد مع جوهرة يوفنتوس

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كشفت تقارير صحفية بريطانية صادرة الجمعة عن رغبة تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدمات نجم فريق يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وكان النجم الدولي الأرجنتيني قد انضم إلى صفوف البيانكونيري في عام 2015، ومنذ ذلك الحين يُقدم اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، مستويات رائعة للغاية، وهو ما جعل عدة أندية ترغب في ضمه خلال الفترة الماضية.

وتسعى إدارة اليوفي لتجديد تعاقدها مع ديبالا من أجل الحفاظ عليه في تورينو، لكن ديبالا لم يتوصل إلى اتفاق بعد مع ناديه الحالي، ومع انتهاء عقده الحالي الصيف المقبل قد يختار اللاعب الرحيل إلى مُغامرة أخرى خارج الدوري الإيطالي.

يخطط البلوز للاستفادة من الموقف. لا يزال تشيلسي مهتمًا بتعزيز هجومه نظرًا للأداء الباهت للاعبين مثل الدولي المغربي حكيم زياش وكاي هافرتز وكريستيان بوليسيتش وتيمو فيرنر.

يمكن أن يكون ديبالا خيارًا رائعًا للبلوز، نظرًا لجودته في التعامل مع الكرة. سجل الأرجنتيني 106 أهداف من 260 مباراة مع يوفنتوس، والانتقال إلى ستامفورد بريدج قد يمنحه فرصة لاستعادة أفضل مستوياته.

وأفادت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أن تشيلسي أصبح مستعد لتقديم مبلغ مالي كبير يصل إلى 50 مليون يورو للحصول على توقيع ديبالا في يناير، لكنه قد يواجه منافسة من مانشستر يونايتد وبرشلونة.

الجدير بالذكر أن ديبالا استطاع تسجيل ثلاثة أهداف خلال ستة مباريات خاضها هذا الموسم، وهو ما يُشير أن اللاعب مازال يمتلك الكثير وقد يكون انتقاله إلى تشيلسي نقطة تحول في مسيرته الكروية.