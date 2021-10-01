عماد متعب: ننتظر من كيروش نتائج وليس أداء

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يرى عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني الأول مطالب بتحقيق الفوز في مباراتي ليبيا، أهم من الأداء.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا، يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية: «منتخب مصر مطالب بتحقيق الفوز على ليبيا بصرف النظر عن الأداء»، مؤكدًا: «الجماهير المصرية تنتظر من البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب تحقيق نتائج وليس أداء».

وأضاف: «في هذه المرحلة الفوز مهم للغاية، وبعد ذلك ننظر للأداء»، مضيفًا: «لا نستطيع الحكم على كيروش، من مباراتي ليبيا، فهو لم يحصل على فرصته كاملة».

وتابع: «الحكم على المدير الفني البرتغالي يكون من خلال مشاركته مع المنتخب في البطولات المجمعة».