شعبية ملوى تتألق فى حملة طرق الأبواب بقرية بنى روح بالمنيا

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تنفيذا لتوجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وإهتمامها بالمرأة والوصول لها في القرى وتحقيق العدالة الثقافية، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة المنيا وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن حملة «طرق الأبواب» بعنوان «المرأة صانعة السلام»، وذلك بقرية بنى روح مركز ملوى، حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى وتابلوهات غنائية راقصة من التراث منها التحطيب، والتنورة والفرقة من تدريب محمد شحاتة، تصميم وإخراج الفنان أسامة عبدالله.

يواصل قصر ثقافة المنيا الورشة الفنية رسم وتلوين ورسم على الوجوه للاطفال مع الفنانة إيمان أبوستيت، شيماء على، بجانب ورش الإكسسوارات مع مدربات نادى المرأة حنان محمد عبدالتواب، حنان مخلوف وتدريب الفتيات والسيدات على طريقة عمل اكسوارات وأشغال يدوية سهلة وبسيطة لتنمية مواهبها.