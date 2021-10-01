إقبال كبير من الزائرين على الجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي»

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شهد الجناح المصرى المشارك في فعاليات «إكسبو 2020 بدبي»، إقبال كبيرا من الزائرين، وذلك خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات، حيث شهدت إمارة دبى افتتاحاً أسطورياً مساء الخميس للإعلان عن بدء الفعاليات التى تستمر 6 أشهر بمشاركة 192دولة.

وتشارك مصر في هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كل القطاعات.

ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصري، تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وتشمل الفعاليات عددا من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، والمرأة، والشباب.