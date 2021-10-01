شاهد.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يستقبل زوَّاره بالرياض

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يحتضن كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بصناعة أسلحة الصيد

فتح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي مساء اليوم أبوابه لاستقبال الزوار من الصقارين وهواة الصيد وكل أفراد العائلة، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، في أجواء ثقافية وتراثية، تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح وليد الطويل، المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، أن المعرض يعمل على صون تراثنا الثقافي والإنساني، المتمثل في اقتناء أنواع الصقور والهوايات المرتبطة بها، كذلك هواية الصيد التراثية؛ إذ يسعى المعرض إلى تعزيز مكانتها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وبيّن "الطويل" أن المعرض يحفل بالعديد من الأجواء التي يعشقها الجميع، ولاسيما الصقارين وهواة الصيد والرحلات؛ إذ يعد المنصة الأولى في السعودية التي تستقطب الشركات والأفراد لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور، والأضخم من نوعه في السعودية والمنطقة، الذي يتطور ويتجدد عامًا بعد عام.

ويحتضن المعرض في دورته الثالثة لهذا العام كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بصناعة أسلحة الصيد التي يمكن معاينتها، ثم شراء أحدث أنواع الأسلحة من منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية شريطة أن يحمل المشتري ترخيصًا للسلاح من قِبل وزارة الداخلية. ويمكن من خلال المنصة شراء الأسلحة والذخائر، وإصدار ترخيص حمل أو اقتناء رخصة السلاح، ويتسلم المشتري السلاح والذخيرة خلال فترة تبدأ من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر المقبل بالمنطقة المخصصة للتسليم في أرض النادي بملهم، وذلك بعدد 200 إلى 400 موعد تسليم يوميًّا، ويُشعَر به العميل عبر رسائل نصية بالمواعيد المتاحة.

ويشارك في المعرض شركات رائدة في مجال أسلحة الصيد، تعرض المسدسات، أسلحة القناص، الشوزن، بنادق الصيد والبنادق شبه الآلية.. وتتوافر العيارات mm - 38 - 22lr - 12g – 410 – 300)9)، كما يضم أفضل المنتجات والمعدات التي تخص عالم الصيد والصقارة، ومنطقة للفنون يشارك فيها 29 فنانًا من نخبة التشكيليين والحرفيين الموهوبين من 10 دول، يعرضون لوحاتهم ومجسماتهم الإبداعية في قسم الفنون بالمعرض.

ويتضمن منطقة لعرض الصقور، ومناطق التفاعل العائلية، وميادين الرماية، وركنًا لصقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية التي تتميز بها النسخة الثالثة من المعرض.

يُذكر أن المعرض يتزامن مع إقامة مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي يقام في مقر النادي أيضًا، ومخصص لصقور الطرح (الصيد أو الشبك)، ويعد وجهة لاستقبال الطواريح وصقورهم التي طرحوها أثناء موسم هجرتها السنوية، ويجري بيعها في مزاد تنافسي مباشر وسريع، تنقله حسابات النادي بتقنية البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر القنوات التلفزيونية الراعية.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي