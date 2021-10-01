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«المطاعم السياحية»: المواعيد الشتوية تراعى مقومات كل محافظة وأنشطتها المختلفة

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«المطاعم السياحية»: المواعيد الشتوية تراعى مقومات كل محافظة وأنشطتها المختلفة «المطاعم السياحية»: المواعيد الشتوية تراعى مقومات كل محافظة وأنشطتها المختلفة

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أكد حسن أبوذكري، عضو غرفة المنشأت والمطاعم السياحية، أن تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية تتناسب مع الانشطة التجارية الموجودة بالقاهرة والمحافظات، وتراعى ظروف الشارع التجارى بها، وإتخذت إجراءتها الاحترازية في مواجهة الموجة الرابعة من انتشار فيروسى «كورونا» والمتحور«دلتا» مما يقلص ساعات العمل، والتواجد للمواطنين في الشوارع، والميادين يوميا.

وأشاد أبوذكري، خلال تصريح لـ«المصري اليوم»، بإلتزام جميع المطاعم السياحية بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجة ، موضحا أن المطاعم تقوم بشكل دورى بتنفيذ عمليات تعقيم شاملة متواصلة لكافة الأماكن والمرافق التابعة لها ووزعت القفازات والكمامات على موظفيها، ووفرت أجهزة التعقيم اليدوية في كافة أنحاء المنشأة، مبينة أن بعض المطاعم تشترط على روادها إجراء عملية التعقيم على مدخل المطعم وقبل الدخول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي عممتها الغرفة والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار للحماية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

يشار إلى ان المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، تبدأ اليوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

المصرى اليوم

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