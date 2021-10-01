فاطمة المعدول: مؤلف مسرح الطفل مكسور ظهره.. وهو إما مدرس أو واعظ وهذا أكثر مشاكله

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عقد المجلس الأعلي للثقافة، الجمعة، جلسة فكرية بعنوان «مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف» ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح بدورته الرابعة عشر بعنوان «الكاتب المسرحي المصري» وقدمتها الدكتورة فاطمة المعدول وأدار اللقاء الناقد جرجس شكري.

وأوضحت المعدول أنها أول مخرجة مسرح للطفل في مصر وأول من طالبت بإنشاء مسرح للطفل، لافتة أن الإخراج في مسرح الطفل أصعب من الكتابة للطفل لأن مسرح الطفل ليس شيء واحد بل هو أنواع متعددة منها مسرحة المناهج ومسرح العرائس والمسرح الكوميدي الهادف، والمسرح الكلاسيكي .

وأضافت: «أنا تعيسة لأني عندما عملت في الثقافة الجماهيرية وسافرت بعثتين عرفت أننا لا نعلم شيء عن تقديم مسرح متخصص للطفل لأنه أصعب من تقديم المسرح للكبار، وحاولت تطبيق نجاح مسرح الطفل في مصر ولكني اكتشفت إننا لدينا ندرة في الموهوبين المهتمين بمجال صحافة الطفل، وحزنت جدًا أن هناك مسرح قومي للأطفال ولَم يتم تسليط الضوء عليه والاهتمام به .

وتابعت: «عندما قررت متابعة مايعرض به أعجبت بأحد المخرجين واستمتعت بعمله في المسرح القومي للطفل وهو المخرج محسن رزق، وتجربته هي التجربة التي يقال عنها مسرح حقيقي وكنت اتمني لو قدم عرض جديد وليس الاقتباس من ديزني» .

وتابعت: «مسرح الطفل نوع مهم من أنواع الأنشطة، وأن الثقافة الجماهيرية حاليا لاتسمح بمسرح طفل كلاسيك ويحتاج إلى محبين لمسرح الطفل في جميع التخصصات، وللأسف المؤلف أكثر مشاكله أنه أوقات يكون مدرس، وأوقات أخرى يكون واعظ ولكن مسرح الطفل لايحتمل مثل هذه المواعظ، وأصبح الجمهور يتعامل مع المسرح وكأنه دراسة تعليمية ودينية وليست فن».

واستكملت: «وللأسف مؤلف الأطفال في مصر مكسور ظهره والمجتمع ينظر لعمل الأطفال وكأنه دروس ومواعظ ودين وسياسة وليس فن ولذلك يتم احباط كتاب الطفل المبدعين .

واضافت «المعدول» قائلة: «نحن نطالب بالبعثات الخارجية ونطالب بمخرج مسرح طفل أجنبي يأتي إلينا لنتعلم جيدا من أخطاؤه قبل معلوماته لأنهم أكثر احترافا، وللأسف يؤسفني أن أقول أنه لايوجد لدينا مسرح للطفل جيد، ولم نستطيع حتي الآن أن نرسي قواعد العمل مع الطفل لأنه يتطلب الحب والشغف والاندماج والإستمتاع، وهو ما ينطبق أيضا على الكتابة للطفل التي تتطلب من الكاتب قدرا كبيرا من الحب والشغف والمتعة».

وأكدت أنه برغم تعدد وتنوع الوسائل الفنية الحديثة والبرامج التليفزيونية وعالم الإنترنت الفسيح الذي يقدم لأطفال العالم كل يوم الكثير والكثير إلا أنه سيظل فن المسرح هو الفن الراسخ والقابع على الأرض ومؤثرًا في الطفل، وأن المسرح هو أهم فن تفاعلي حقيقي ومؤثر عرفته البشرية قبل كل النظريات الحديثة .

وقالت فاطمة المعدول أيضا: مسرح الطفل يعني في الأساس المسرح الكلاسيكي التقليدي الذي يقدم على المسارح الايطالية في الكيانات المسرحيه للمحترفين، مثل: البيت الفني للمسرح أو في بعض قصور الثقافة، وبالرغم من أنه رافد هام وضروري، بل هو المكون الأساسي الذي تنبثق منه كل الأشكال المسرحية الأخرى التي تمارس مع الأطفال، والتى مازلنا نعمل على انتشارها وترسيخها مثل المسرح البسيط أو المسرح كنوع من اللعب، أو التجارب والورش المسرحية.

وتابعت: بالطبع المسرح المدرسي أو مسرحة المناهج إلا أن هذه الأشكال المسرحية في جوهرها لا تقل أهمية عن المسرح الكلاسيكي الذي يقدمه فنانون محترفون، بل هي أشكال في الحقيقة صيغ موازية وليست بديلة، وتعتبر من أنجح الوسائل للعمل في المدارس والنوادي وقصور الثقافة ومراكز الشباب، وكذلك مع الأطفال المهمشين والاطفال ذي الاعاقات المختلفه ومع الفئات المتضررة والمهمشة والفقيرة في المجتمع والكوارث الطبيعيه، كما أنها هامة للدمج في المجتمع الواحد بين المختلفين في الدين أو الجنس أو المستوي الاجتماعي أو اللون .

وأشارت إلى أن المسرح يعتبر وسيلة تواصل ناجحة وعظيمة من وسائل المشاركة في المجتمع الواحد أو المجتمعات المختلفة

حضر الندوة الناقد جرجس شكري، عضو اللجنة العليا والدكتورة عايدة علام الاستاذ بآداب حلوان، والمخرج محمد نور الدين مدير مسرح العرائس والناقدة عبلة الرويني والمخرجة عبير على والأستاذة بكلية الآداب قسم المسرح د.ايمان عز الدين، وعدد من رواد المهرجان ووسائل الإعلام .