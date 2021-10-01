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«اقنع صديق بتلقي لقاح كورونا واحصل على وجبة مجانا».. دولة أوروبية تعلن خطة تحفيزية للتطعيم

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«اقنع صديق بتلقي لقاح كورونا واحصل على وجبة مجانا».. دولة أوروبية تعلن خطة تحفيزية للتطعيم «اقنع صديق بتلقي لقاح كورونا واحصل على وجبة مجانا».. دولة أوروبية تعلن خطة تحفيزية للتطعيم

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يمكن للمواطنين السويسريين الذين يقنعون أصدقائهم بتلقي لقاح الوقاية من «كوفيد-19» الفوز بوجبة مجانية في مطعم أو التمتع بنزهة في دار سينما هدية من الدولة بموجب خطة تستهدف زيادة معدل التطعيم المنخفض في البلاد.

وشهدت سويسرا عدة احتجاجات مناهضة للتطعيم. ولم يحصل 42 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة على جرعات التطعيم كاملة بعد وهي نسبة مرتفعة نسبيا وفقا للمعايير الأوروبية، وفقا لرويترز.

وقال وزير الصحة آلان برسيه، في مؤتمر صحفي في برن، وهو يعلن ما وصفها بخطة تحفيزية غير عادية: «معدل التطعيم.. لا يزال منخفضا جدا وهذا يعني أننا لا يمكننا إنهاء إجراءات الحد من تفشي المرض».

وبموجب المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون فرنك سويسري، سيطلب من كل شخص حصل على التطعيم حديثا ترشيح شخص آخر يمكن إقناعه بتلقي التطعيم وحينها سيحول إلى رصيده 50 فرنكا يمكن أن يدفعها نقدا في مطعم أو دار سينما.

وقالت إنها تعتزم أيضا إعلان أسبوع وطني لتلقي التطعيمات من خلال توفير 170 مركزا متنقلا لإعطاء اللقاحات.

المصرى اليوم

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