القبض على 25 عنصرا من داعش في العراق

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أعلنت أجهزة الأمن العراقية تنفيذها عمليتين ناجحتين ضد تنظيم «داعش» في محافظتي «نينوى» و«كركوك». وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي إلقاء القبض على 25 عنصرا من «داعش» في «نينوى» خلال «عمليات نوعية دقيقة استمرت عدة أيام»، لافتا إلى أن المعتقلين كانوا يعملون بصفة مقاتلين ضمن ما يعرف بـ«ولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين» التابعة لـ«داعش».

في غضون ذلك، صرح الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، بأن 8 من «داعش» آخرين تمت تصفيتهم بغارة جوية دقيقة، خلال عملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع سلاح الجو في «كركوك».

بدوره، أعلن قائد العمليات في محافظة البصرة، اللواء الركن علي عبدالحسين الماجدي، إلقاء القبض على 19 مطلوبا، ومصادرة أسلحة ومعدات، منها 9 بنادق كلاشنكوف، وأعتدة ومواد مخدرة.