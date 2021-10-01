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البحر شديد الهيجان غدا وارتفاع الموج لـ12 مترا.. عُمان تحذر من «شاهين»

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البحر شديد الهيجان غدا وارتفاع الموج لـ12 مترا.. عُمان تحذر من «شاهين» البحر شديد الهيجان غدا وارتفاع الموج لـ12 مترا.. عُمان تحذر من «شاهين»

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حذرت السلطات في سلطنة عُمان، الجمعة، من اشتداد العاصفة المدارية «شاهين» لتتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، قد يضرب سواحل البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفادت الأرصاد العُمانية بأن آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تمركز العاصفة المدارية «شاهين» حاليا على دائرة عرض 23.3 درجة شمالا وخط طول 64.4 درجة شرقا، وتتحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمُان، ويبعد مركز العاصفة المدارية حوالي 650 كم عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 500 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 34 إلى 63 عقدة (62- 116 كم/ساعة)».

وتابعت: «من المحتمل تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة واستمرار تحركها باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة»، مشيرة إلى أنه من المحتمل عبور الحالة المدارية «شاهين» مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح اليوم نفسه وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 150 و600 ملم تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية.

ولفتت إلى أن البحر يتحول تدريجياً ابتداء من مساء الغد السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له (لأمواجه) من 8-12 مترا، مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه بين 3-5 أمتار.

ونبهت هيئة الطيران المدني العُمانية الجميع إلى «ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة».

المصرى اليوم

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