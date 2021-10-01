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"الأرصاد" ينبه عسير والباحة وجازان: أمطار وسحب رعدية وتدن في الرؤيةص

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"الأرصاد" ينبه عسير والباحة وجازان: أمطار وسحب رعدية وتدن في الرؤيةص "الأرصاد" ينبه عسير والباحة وجازان: أمطار وسحب رعدية وتدن في الرؤيةص
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى العاشرة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة وعسير وجازان.

وفي التفاصيل: أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة الحرجة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الجمعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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