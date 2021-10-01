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قال سفير بيلاروسيا في القاهرة، سيرجي تيرينتيف، إن بلاده تنظر لمصر كـ«بوابة لأفريقيا»، حيث تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام كبير من جانب بلاده.

وأضاف تيرينتيف، في تصريحات صحفية، الجمعة: يقدّر الجانب البيلاروسي نتائج اجتماعات رئيسي البلدين في يناير 2017 ويونيو 2019 وفبراير 2020، حيث أعطت هذه اللقاءات دفعة إضافية لتنمية العلاقات الثنائية. خلال زيارته لمصر العام الماضي كان من المهم بمكان أن يطلع الرئيس لوكاشينكو بنفسه على بناء العاصمة الإدارية الجديدة- هذا المشروع الطموح الذي بدأه ودعمه الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الطبيعة مع مصر تحظى بتقدير كبير في بيلاروسيا فنحن نعتبر مصر شريكًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرحبا بنجاحات القيادة المصرية في توطيد استقرار الأوضاع في البلاد وتنفيذ المشاريع القومية العملاقة الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف ندعم بالكامل جهود الشعب المصري في مكافحة الإرهاب، نحن نريد أن نرى مصر دولة مستقرة ومزدهرة تأخذ مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.

وأكد إنه منذ إعلان استقلال بلاده في عام 1991، برزت بيلاروسيا كدولة مستقلة ذات سيادة تتمتع بمؤسسات سلطة قوية تعمل بشكل فعال، ونظام اجتماعي- سياسي مستقر، وتعتبر شريك موثوق، يمكن الاعتماد عليه للحفاظ على الامن الاقليمي. وأضاف أن التوجه ذو الأولوية في السياسة الخارجية لبيلاوسيا هو الدبلوماسية الاقتصادية, والمشاركة الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية، وخاصة هيئة الأمم المتحدة، معتبرا أن إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي يضم في عضويته عدا بيلاروس كل من أرمينيا وكازاخستان وقيرجيزستان وروسيا، قد أتاح فرصًا تصديرية جديدة لشركائنا الاخرين، حيث يفتح امامهم مجال الوصول إلى السوق الواسعة للدول المشاركة في هذا الاتحاد.

وأضاف تتمتع بيلاروسيا باقتصاد منفتح ذو توجه نحو التصدير، حيث يظهر هذا الاقتصاد نموًا متطرد لسنوات عديدة، حيث تصدر أكثر من 50٪ من السلع المنتجة ي البلاد، كما تحتفظ بعلاقات تجارية مع 205 من دولة العالم.

وترتكز القدرات الاقصادية لبيلاروسيا على عدد من الصناعات، والتي تستحوذ على ما يقرب من 40 ٪ من الانتاج الكلي للبلاد، وتشتمل الصناعات الرئيسية على الهندسة الميكانيكية وتشغيل المعادن والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الخفيفة والاغذية والغابات ومنتجات تصنيع الاخشاب ومواد البناء والمنتجات الدوائية ومنتجات الميكروبيولوجي (الأحياء الدقيقة).

وأضاف تشغل صناعة السيارات الحصة الأكبر في المجمع الصناعي، حيث تختص بيلاروسيا في إنتاج الشاحنات والحافلات والمعدات الخاصة. تعتبر الشركات الرئيسية في هذا القطاع هي مصنع مينسك للسيارات ومصنع بيلاروس للشاحنات.

وتابع: أكبر مصنع للمنتجات المعادن الحديدية في البلاد هو مصنع بيلاروس للصلب، حيث تشتهر منتجاته أيضًا في مصر.