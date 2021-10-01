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الشباب يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء

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الشباب يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء

نجح فريق الشباب في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه في الجولتين الماضيتين بتغلبه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط احتل بها المركز الثامن في حين تجمد رصيد الفيحاء عن 10 نقاط في المركز السادس.

وضع البرازيلي رامون لوبيز الفيحاء في المقدمة مبكراً منذ الدقيقة التاسعة بعد مجهود فردي تلاعب من خلاله بدفاع الشباب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت على يسار الحارس فواز القرني.

لكن لاعبي الشباب تمكنوا من إدراك التعادل عن طريق البرازيلي كارلوس جونيور عند الدقيقة 23 مستغلاً كرة فشل الدفاع في تشتيتها ليودعها في شباك الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

أربع دقائق بعد هدف التعادل كانت كافية للفريق الشباب ليعلن عن تقدمه في المباراة للمرة الأولى حينما سجل المدافع أحمد شراحيلي هدف الأفضلية الثاني بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس ليضعها بكل أريحية في الشباك.

الشباب يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء

الشباب يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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