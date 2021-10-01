بالصور.. "أبا حسين" يتفقد سير العملية التدريبية بمنشآت الطائف

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أكد أهمية تحقيق مؤشرات الأداء ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية

تفقَّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للمعاهد الصناعية، المهندس محمد أبا حسين، سير العملية التدريبية بالكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات وكلية السياحة والفندقة والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف. ورافقه في الزيارة التي استمرت يومَيْن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة.

والتقى "أبا حسين" خلال الزيارة مسؤولي ومسؤولات الكليات ورؤساء الأقسام ومركز التدريب الإلكتروني، كما استمع إلى عدد من المتدربين في التدريب الصباحي، وتلمس احتياجات المتدربين في الفترة المسائية، كما اطلع على الخطط التنفيذية للعام التدريبي الحالي، وبرامج خدمة المجتمع والتجهيزات التدريبية بالأقسام.

وشدَّد "أبا حسين" خلال جولته على الأقسام والتخصصات بحرص المؤسسة على إحداث نقلة نوعية في تطوير العملية التدريبية، والعمل على تبني الأفكار الإبداعية التي ترتقي بجودة التدريب وتطوير قدرات المتدربين والمتدربات. مشيرًا إلى أهمية تحقيق مؤشرات الأداء من خلال رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا أن الاهتمام بالمتدرب وتطويره هو أحد المؤشرات المهمة للسير نحو تحقيق متطلبات سوق العمل السعودي، ومواكبة متطلبات الرؤية 2030.

واطلع على سير التدريب في عدد من التخصصات، منها تخصص "المصاعد" الذي تم تدشينه مؤخرًا، إضافة إلى عدد من الأعمال الإنتاجية والبرامج المصممة بناء على احتياجات سير العملية التدريبية، وتكامل تلك البرامج التي تهتم بمتابعة التدريب، والالتزام بالحضور التدريبي للمتدربين، التي تعد أهم دعائم تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة المدربين، وزيادة إنتاجية المتدربين والتحفيز.. في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة سعيها لتكامل مكونات العملية التدريبية، والرفع من سير الأداء، وتوفير بيئة التدريب العملية والآمنة، وإيجاد بيئة تدريب إلكتروني داعمة للعملية التدريبية من خلال المساهمة في تحقيق مفهوم عملية التدريب عن بُعد، الذي أثبتت المؤسسة مؤخرًا نجاحها فيه خلال أزمة كورونا.

واختتم "أبا حسين" زيارته بالاطلاع على مشروع المعهد الصناعي الثاني، ومشروع الكلية التقنية للبنات، ومتابعة ما تم إنجازه، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى بالمحافظة.