بث مباشر الأهلي (0)-(0) الاتحاد لحظة بلحظة قمة الدوري السعودي (الشوط الأول)

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يلعب فريق الاتحاد ضد الأهلي اليوم الجمعة 1-10-2021 في ديربي جدة ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

حراسة المرمى: مارسيلو

الدفاع: سعود عبد الحميد - أحمد حجازي - حمدان الشمراني - مهند الشنقيطي

الوسط: فهد المولد - كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - عبدالرحمن عبود

الهجوم: روماريو - كورنادو

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: محمد الخبراني - دانكلير- عبدالباسط هندي - اليوسكي

الوسط: عبدالرحمن غريب - براداريتش - محمد المجحد - الحسن نداو - علي الأسمري

الهجوم: عمر السومة

بداية المباراة

ويوفر المصري اليوم تغطية خاصة لمباراة الاتحاد والأهلي مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار وتفاعل الجماهير لحظة بلحظة.

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وستنطلق المواجهة عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الاتحاد والأهلي

ويحتل فريق الاتحاد وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ضمك الذي خاض لقاء أكثر، فيما يتواجد الأهلي عند المركز الثاني عشر برصيد 5 من 4 بطولات وهزيمة واحدة.