«مولنوبيرافير».. أول دواء لعلاج «كورونا» عن طريق الفم يقلل خطر الوفاة إلى النصف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة ميرك وريدجباك وبايوثيربيوتكس، التخطيط للحصول على إذن طارئ لعلاج فيروس كورونا عن طريق الفم بعد أن أظهر عقار مولنوبيرافير «نتائج مقنعة» في التجارب السريرية.

وقالت الشركتان إن العقار قلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بحوالي 50% للمرضى المصابين بحالات خفيفة أو متوسطة من كورونا ويمنع تكاثره.

ووجد تحليل مؤقت أن 7.3% من المرضى الذين عولجوا بمولنوبيرافير تم نقلهم إلى المستشفى في غضون 29 يومًا. من بين المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي، تم نقل 14.1% منهم إلى المستشفى، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في المرضى الذين عولجوا بمولنوبيرافير خلال فترة 29 يومًا، بينما تم الإبلاغ عن 8 وفيات في المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي.

وكان لدى جميع المشاركين في التجربة البالغ عددهم 775 أعراضًا مؤكدة مختبريًا لكورونا وتم تخصيصهم عشوائيًا إما بمولنوبيرافير أو دواء وهمي في غضون 5 أيام من بدء الأعراض.

ولم يتم تلقيح كل مشارك وكان لديه عامل أساسي واحد على الأقل يعرضهم لخطر أكبر لتطوير حالة أكثر خطورة من الفيروس. وشملت عوامل الخطر الأكثر شيوعًا السمنة، تجاوز سن الستين، مرض السكري وأمراض القلب، كما تم إجراء الجزء الثالث من التجربة في أكثر من 170 موقعًا، في دول من بينها الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا واليابان وجنوب إفريقيا وتايوان وجواتيمالا.

وأظهرت الدراسة أن فعالية مولنوبيرافير لم تتأثر بتوقيت ظهور الأعراض أو عوامل الخطر الكامنة لدى المرضى. كما ثبت أنه فعال باستمرار في علاج جميع كورونابما في ذلك سلالة دلتا السائدة على نطاق واسع والقابلة للانتقال بشكل كبير.

وتم إيقاف التوظيف في الدراسة مبكرًا بسبب النتائج الإيجابية، بناءً على توصية من لجنة مراقبة البيانات المستقلة وبالتشاور مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما تقوم شركة ميرك حاليًا أيضًا بتجربة الدواء في دراسة عالمية منفصلة للمرحلة الثالثة لتقييم فعاليتها في منع انتشار كورونا داخل الأسر.

وقال روبرت إم ديفيز، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ميرك، في بيان الجمعة، إن الشركة ستفعل كل ما في وسعها لتقديم مولنوبيرافير للمرضى في أسرع وقت ممكن، مضيفا: "بهذه النتائج المقنعة، نحن متفائلون بأن مولنوبيرافير يمكن أن يصبح دواءً هامًا كجزء من الجهود العالمية لمكافحة الوباء".

وأوضحت شركة ميرك أنها تخطط للحصول على إذن استخدام طارئ للعقار في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، كما تخطط الشركة أيضًا لتقديم طلبات التسويق إلى هيئات تنظيم الأدوية الدولية الأخرى، وإذا تم ترخيصه من قبل الهيئات التنظيمية، يمكن أن يكون مولنوبيرافير أول دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم وتُعطى العلاجات المضادة للفيروسات المستخدمة حاليًا، مثل ريمديسيفير، عن طريق الوريد.

وبدأت شركة ميرك بالفعل في إنتاج مولنوبيرافير. وتتوقع شركة الأدوية العملاقة إنتاج 10 ملايين دورة علاج بحلول نهاية عام 2021، وجرعات أكثر في عام 2022.

وأبرمت شركة ميرك اتفاقيات توريد وشراء للعقار مع حكومات أخرى – بانتظار الحصول على إذن تنظيمي – وتجري مناقشات مع حكومات أخرى حول توريد عقار مولنوبيرافير.