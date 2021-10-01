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تعلن إجراءات جديدة لدخول المنشآت الحكومية وركوب الطائرات والنقل العام

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السعودية تعلن إجراءات جديدة لدخول المنشآت الحكومية وركوب الطائرات والنقل العام تعلن إجراءات جديدة لدخول المنشآت الحكومية وركوب الطائرات والنقل العام

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

وأوضح المصدر أنه لغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ تقرر ما يلي:

أولاً: اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة صباح الأحد 10 أكتوبر وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ثانياً: يستثنى مما ورد أعلاه في البند (أولاً)؛ الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

المصرى اليوم

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