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كيف استخدام أسرى سجن جلبوع المشروبات الغازية للهروب ؟ (تفاصيل)

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كيف استخدام أسرى سجن جلبوع المشروبات الغازية للهروب ؟ (تفاصيل) كيف استخدام أسرى سجن جلبوع المشروبات الغازية للهروب ؟ (تفاصيل)

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، تقريرا مطولا أرفقته بشريط ، ذكرت من خلاله عملية «تفتيت» الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين، في السادس من شهر سبتمبر الماضي، والذين تم اعتقالهم، لاحقا، أرضية سجن جلبوع الخرسانية، والتي تمكنوا من خلالها من الفرار إلى خارج السجن.

وأوضحت القناة العبرية أن وحدة «يهلوم» الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي أجرت تحقيقا حول عملية الهروب، كشفت أنه من المرجح استخدام الأسرى الستة «حامض» أو «الكوكاكولا» في تفتيت أرضية السجن الخرسانة، وهي الأرضية التي تتواجد أسفل الحفرة التي استغلها الأسرى لحفر النفق من قلب زنزانة الأسر نفسها.

وأشارت القناة العبرية عبر شريط الفيديو الذي أرفقته بتقريرها حول كيفية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، أن وحدة «يهلوم» الهندسية تقوم، حاليا، بعمليات فحص دقيقة داخل السجون المختلفة، بغرض البحث عن أي أنفاق أخرى.

ونجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، شديد الحراسة، في السادس من الشهر الماضي، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية، إلا أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور حوالي 14 يوما من عملية الهروب.

المصرى اليوم

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