محلل سياسي فلسطين: لا أتوقع إتمام صفقة تبادل الأسرى قريبا

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قال المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، إن صفقة تبادل الأسرى المأمول تحقيقها لن تكون في القريب العاجل، خاصة أن حكومة إسرائيل، التي وصفها بـ «الهشة»، لا تملك الثمن الحقيقي للصفقة.

وأضاف عوكل في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن إسرائيل ليس لديها ثمنا تدفعه مثل صفقة الجندي الأسير جلعاد شاليط، مضيفا إتمام الصفقة في القريب العاجل أمر يستغرق وقتا، وأوضح أنه إذا كان أحمد الجعبرى، نائب القائد العسكري لكتائب القسام التابعة لحركة «حماس» في وقت سابق كان شخصا متميزا في إتمام صفقة شاليط بإطلاق سراح 1027، فإن لحركة حماس حاليا شروط وأعداد يتم التنسيق للإفراج عنها خاصة بعدما أعلنت عن أن الأسرى الستة المعاد اعتقالهم على رأس الأولويات.

ولفت إلى أن المسؤولين عن إدارة ملف الأسرى داخل حركة «حماس» لن يتخذوا قرارات بعيدة عن إدارة الحركة بشكل عام، لافتا إلى أن إسرائيل حاولت ربط ملفات عديدة بمسالة تدفق البضائع، الذي باتت تتم، لكنها ترى نفسها في موقف إتمام صفقة قريبا.

واغتيل الجعبري في 14 نوفمبر عام 2014 وشغل منصب نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكان يُطلق عليه رئيس أركان حركة حماس، وكان من أهم المطلوبين لإسرائيل وتتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن عدد كبير من العمليات ضدها، نجا من عدة محاولات اغتيال وقد قصف منزله في الحرب الأخيرة على غزة، وقد ظل متمسكاً بملف الجندي شاليط منذ أسره، وتميزت شخصية الجعبري بقدرات أهلته لقيادة الكتائب، وأشارت التقارير أن الجعبري نقل الكتائب نقلات نوعية ووضع لها نظام عسكرياً متيناُ إضافة لإشرافه على العديد من العمليات ضد إسرائيل.

وتعهدت حماس في وقت سابق بأن يكون الأسرى، الستة، الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع، وتم إعادة اعتقالهم أن يكونوا على رأس الأسرى، التي تسعى حماس لاتمام الصفقة مع إسرائيل.

كانت صفقة تبادل الأسرى بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي 2011 أو صفقة شاليط أو صفقة وفاء الأحرار كما يسميها الفلسطينيون، تدعوها إسرائيل بـ إغلاق الزمن، تعدّ إحدى أضخم عمليات تبادل الأسرى العربية الإسرائيلية، كانت مميزة لأن الفلسطينيون استطاعوا الحفاظ على الجندي الإسرائيلي أسيرا لنحو 5 سنوات رغم خوض إسرائيل حربين على قطاع غزة. وشملت الصفقة أن تفرج إسرائيل عن 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل أن تفرج حركة حماس عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وقال شاليط الذي كان محتجزا لدى حماس في قطاع غزة وأفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011، إن «سرية مقاتلي حركة حماس حالت دون معرفة مكان تواجده، موضحا أن الجندي الحي قيمته تختلف عن الجندي الميت»، مضيفاً أنه لم يكن مريضاً ولكنه كان نحيفاً جداً.