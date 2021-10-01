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مازال أكثر من ألفى محطة وقود بريطانية بلا وقود جراء نقص سائقى الشاحنات الذى بدأ يعطل عمليات نقل الأدوية للصيدليات، فى حين حذر مربو الحيوانات من أن نقص القصابين قد يؤدى إلى إعدام جماعى للخنازير.

فخلال أسبوع اتسم بالفوضى والمشاجرات فى محطات الوقود وملء الناس زجاجات المياه الفارغة بالبنزين، قال وزراء بريطانيون مرارا إن الأزمة تخف مع أنهم أمروا الجنود بقيادة شاحنات الوقود.

ورفض الوزراء اتهامات بأن نقص سائقى الشاحنات سببه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مشيرين إلى أوجه قصور مماثلة فى أماكن أخرى بعد أن أوقفت عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 إجراء اختبارات لآلاف من سائقى الشاحنات.

وقالت جمعية تجار البنزين فى بريطانيا، التى تمثل 65% من 8380 محطة فى بريطانيا، إن أعضاء فيها أفادوا بأن 27% من المحطات نفد وقودها، وإن 21% لديها مخزون من نوع وقود واحد فقط، بينما لدى 52% منها ما يكفى من البنزين والسولار.

وقال جوردون بالمر، المدير التنفيذى لجمعية تجار البنزين: «الوقود ينفد أسرع من المعتاد نظرًا للطلب غير المسبوق»، مضيفًا أنه ما زال يسمع عن اعتداءات لفظية وجسدية على العاملين بمحطات الوقود.

وزار مراسلو «رويترز» عشر محطات وقود فى لندن والمناطق المحيطة. وكانت ثلاث من هذه المحطات مفتوحة بينما وقفت عشرات السيارات فى صف طويل أمام واحدة منها، والعاملون فى المحطة يحاولون توجيه السائقين.

وتأثرت الصيدليات بذات النقص فى سائقى الشاحنات. وقالت متحدثة باسم جمعية تمثل مشغلى عدد كبير من الصيدليات: «سلسلة التوريد بأكملها تأثرت.. من توريد مستودعات الجملة للداخل، وصولا إلى التسليم من المستودعات، إلى الصيدليات».

وإلى جانب الوقود والأدوية، حذرت الصناعة الزراعية من أن مئات ألوف الخنازير قد تُعدَم فى غضون أسابيع ما لم تصدر الحكومة تأشيرات من أجل السماح لمزيد من القصابين بدخول البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة النقل أن حركة المرور انخفضت 6% يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع الماضى إلى أقل حجم فى يوم اثنين لا يصادف عطلة منذ 12 يوليو. وأنهت إنجلترا إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة الجائحة فى 19 يوليو. ويهدد الاضطراب والارتفاع المفاجئ فى الأسعار بتقويض النمو الاقتصادى فى بريطانيا، والمتوقع أن يبلغ 7% هذا العام.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطنى أن الاقتصاد نما بأكثر مما كان يُعتقد سابقا فى الفترة من أبريل إلى يونيو قبل ما بدا أنه تباطؤ حاد فى الآونة الأخيرة مع تصاعد الاختناقات بعد الإغلاق، بما فى ذلك نقص سائقى الشاحنات.

وأثارت أزمة محطات الوقود السخرية فى بعض العواصم الأوروبية.. وأشار سياسيون بارزون إلى أن نقص سائقى الشاحنات يعتبر نتيجة واضحة لاستفتاء عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست). ونفى وزراء بريطانيون أن يكون لـ(البريكست) أى دور فى ذلك، على الرغم من أن عشرات الآلاف من سائقى الشاحنات من دول الاتحاد الأوروبى غادروا بريطانيا خلال فترة بريكست.

وتفاقم النقص الحاد فى القصابين فى صناعة معالجة اللحوم بسبب كوفيد-19 وسياسة الهجرة البريطانية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى والتى قيدت تدفق العمال من شرق أوروبا.

وقالت ليزى ويلسون، مسؤولة الخدمات فى مجال السياسات فى الرابطة الوطنية لمربى الخنازير، إن النقص فى القصابين يعنى أن المعالجات تعمل بقدرة أقل بنسبة 25%. وأضافت: «هناك نحو 120 ألف خنزير فى المزارع حاليا يجب أن تكون ذُبحت وأُضيفت للسلسلة الغذائية». وقالت مينيت باترز، رئيسة الاتحاد الوطنى للمزارعين، إن إعدام ما يصل إلى 150 ألف خنزير «قد يحدث خلال أسبوع أو عشرة أيام».

من جهتها، أكدت شركات النفط، ومن بينها «شل، وإكسون موبيل، وجرين انيرجى»، أنه لا يوجد نقص فى البنزين، وقالت إن الضغوط على الإمدادات ناتجة عن «ارتفاع مؤقت فى طلب العملاء، وليس عن نقص فى الوقود على المستوى الوطني». وتحدث وزراء بريطانيون مؤكدين النقطة نفسها، حيث قال وزير البيئة، جورج أوستيس: «ليس هناك نقص. الشىء الأكثر أهمية هو أن يشترى الناس البنزين بالكمية التى يفعلونها عادة».

وأضاف: «كان من الممكن علاج الأمر بالكامل إن لم نر تلك التغطية الإعلامية بشأن مسألة وجود نقص، ثم رد الفعل الشعبى على ذلك». ولكن من الواضح أن هناك الآن نقصا فى البنزين فى منافذ البيع. وقالت جمعية تجار التجزئة للوقود إن الوقود نفد فى نحو ثلثى المنافذ (محطات التعبئة) من بين حوالى 5500 منفذ مستقل، وإن البقية «سينتهى فى بعضها الوقود وسرعان ما سينفد».

ويكمن السبب الرئيسى فى الواقع فى نقص سائقى الشاحنات فى بريطانيا، مما تسبب بصعوبات فى التوصيل.. وتشير التقديرات إلى أن هذا النقص يبلغ حاليا أكثر من 100000 سائق فى بريطانيا، وقد أدى إلى مشاكل فى مجموعة من الصناعات: مثل المتاجر، وسلاسل الوجبات السريعة فى الأشهر الأخيرة.

فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، عاد العديد من السائقين الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، أو قرروا العمل فى مكان آخر، بسبب البيروقراطية على الحدود وتأثيرها على دخلهم.. وبعد وباء كورونا عاد المزيد من السائقين إلى مدنهم، ولم يرجع لبريطانيا إلا القليل منهم. وتقاعد فى الوقت نفسه السائقون الأكبر سنا، ولم يحل محلهم آخرون للتراكم الكبير فى اختبارات سائقى الشاحنات الثقيلة بسبب الوباء.

واندلع الذعر بشأن الوقود بعد أن قالت شركة النفط «بى. بى» الأسبوع الماضى إنها ستضطر إلى إغلاق عدد قليل من محطات الوقود «مؤقتا» بسبب نقص سائقى الشاحنات. وواجهت قلة من شركات النفط الأخرى مشاكل مماثلة فى تلك المرحلة.

وتحت الضغط، قررت الحكومة البريطانية تعديل سياسة الهجرة، ومنح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة من أكتوبر إلى ديسمبر، للتعويض عن النقص الحاد فى عدد سائقى الشاحنات، وكذلك الموظفون فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطانى. وأعلنت أنها ستقدم تأشيرات مؤقتة لـ 5000 من سائقى صهاريج وقود وعربات أغذية أجنبية، بالإضافة إلى 5500 عامل دواجن فى الفترة التى تسبق عيد الميلاد. وأرسلت أيضا نحو مليون خطاب إلى السائقين الذين يحملون رخص شاحنات ثقيلة لتشجيعهم على العودة إلى الصناعة، وتعتزم تدريب 4000 آخرين ليصبحوا سائقى شاحنات ثقيلة.

يذكّر هذا الوضع بحقبة السبعينيات حين تسببت أزمة طاقة فى تقنين الوقود وتقليص أسبوع العمل إلى 3 أيام. وقبل عقدين، أدت احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى إغلاق المصافى وشل النشاط فى البلاد لأسابيع.