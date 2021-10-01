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اتهامات الفساد تطيح برئيسة وزراء كبرى ولايات أستراليا

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اتهامات الفساد تطيح برئيسة وزراء كبرى ولايات أستراليا اتهامات الفساد تطيح برئيسة وزراء كبرى ولايات أستراليا

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استقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كبرى ولايات أستراليا ًا، أمس، بعد أن أعلنت هيئة رقابة معنية بمكافحة الفساد أنها تحقق فيما إذا كانت قد لعبت دورًا فى سلوك «مثّل أو أسهم فى الإضرار بالثقة العامة».

وتأتى استقالة جلاديس بريجيكليان، فى وقت تكافح فيه الولاية، التى يفوق اقتصادها حجم اقتصاد سنغافورة أو تايلاند أو ماليزيا، أكبر انتشار لكوفيد- 19 بالبلاد، وفى حين تستعد لإنهاء قرارات إغلاق مستمرة منذ شهور مع تأهب أستراليا لإعادة فتح حدودها الدولية فى نوفمبر المقبل. وقالت «بريجيكليان» إن القضايا موضع التحقيق «أمور تاريخية»، لكنها شعرت أنه يتعين عليها الاستقالة نظرًا لطول الفترة الزمنية المرجح أن يستغرقها التحقيق.

وأضافت، فى مؤتمر صحفى: «أقول بشكل قاطع إننى التزمت دوما بأعلى معايير النزاهة». وقالت لجنة مكافحة الفساد فى نيو ساوث ويلز، فى بيان، على موقعها، إنها ستُجرى مزيدًا من الاستجوابات العامة فى إطار تحقيقها الذى ورد فيه أن «بريجيكليان» كانت يومًا على علاقة سرية مع نائب فى برلمان الولاية هو محور تحقيق الفساد.

وقال عنها رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، إنها «أظهرت كفاءات عظيمة»، فى حين كتب رئيس الوزراء السابق، مالكولم ترنبول، على «تويتر»، إنها شخصية إصلاحية مخلصة «قادت الولاية بكفاءة عالية وبلا كلل خلال أزمتى حرائق الغابات والجائحة». وتولت «بريجيكليان» رئاسة وزراء الولاية عام 2017، وكانت تَظهر أمام الإعلام يوميًا تقريبًا لإعلان معدلات الإصابة والوفاة بكوفيد- 19 والقيود على المتاجر والمؤسسات والمدارس مع محاولة الولاية التصدى لسلالة دلتا المتحورة التى ظهرت بها فى يونيو الماضى.

وسجلت نيو ساوث ويلز 864 حالة إصابة جديدة بالمرض، أمس، و15 وفاة، وحذر المسؤولون من أن المستشفيات ستواجه ذروة فى أعداد المرضى طيلة أكتوبر الجارى مع رفع قيود اجتماعية لاقتراب الولاية من تطعيم 80% من سكانها.

المصرى اليوم

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