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السجن مدى الحياة لأمريكى أحرق مسجدًا وهاجم معبدًا فى كاليفورنيا

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السجن مدى الحياة لأمريكى أحرق مسجدًا وهاجم معبدًا فى كاليفورنيا السجن مدى الحياة لأمريكى أحرق مسجدًا وهاجم معبدًا فى كاليفورنيا

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قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو المشروط على رجل اعترف بقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى إطلاق نار بمعبد يهودى فى كاليفورنيا، بعد نحو شهر من إضرامه النار عمدًا فى مسجد قريب.

واعترف جون إرنست بتهمة واحدة بالقتل وثلاث تهم بالشروع فى القتل وتهمة حرق دار للعبادة عمدا، فى اتفاق مع الادعاء العام المحلى جنبه احتمال مواجهة عقوبة الإعدام.

وعاقبته محكمة فى سان دييجو بالسجن مدى الحياة بعد أقل من أسبوعين من اعترافه بالذنب فى تهم اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تتعلق بالهجومين اللذين وقعا فى عام 2019. ويواجه عقوبة إضافية محتملة بالسجن مدى الحياة عندما تصدر محكمة حكمها عليه فى القضية الاتحادية فى 28 ديسمبر.

كان إرنست قد فتح النار من بندقية على معبد يهودى شمالى سان دييجو فى 27 أبريل 2019. وقُتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وأصيب 3 أشخاص آخرون بينهم الحاخام. وذكرت السلطات لاحقا أن إرنست كتب بيانا عنيفا مناهضا للسامية وللمسلمين تم نشره على الإنترنت باسمه قبل دقائق من هجومه على المعبد.

وقال فى المنشور إنه خطط للهجوم على المعبد على مدى شهور، وأعلن مسؤوليته عن إضرام النار فجرا قبل ذلك بأسابيع فى المركز الإسلامى فى إسكونديدو، وهى بلدة قريبة، فى هجوم ألحق أضرارا بالمركز ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية. واعترف أيضا بأنه استلهم هجماته من المسلح الذى قتل 50 شخصا فى هجوم على مسجدين فى نيوزيلندا قرب ذلك التوقيت، كما أشار إلى إطلاق نار أودى بحياة 11 شخصا فى معبد فى بيستبرج فى أكتوبر من العام السابق.

المصرى اليوم

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