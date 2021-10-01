أمريكا تتصدر العالم بأعلى حصيلة.. تزايد إصابات «كورونا» عالميًا ومصر تسرع بتطعيم منظومة التعليم

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كشفت بيانات مجمعة، مساء أمس الأول، أن إجمالى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وفقًا لأحدث تقرير لجامعة جونز هوبكنز.

وبلغ عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، 4 ملايين و789 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 234 مليونًا و114 ألف إصابة، تعافى منهم 210 ملايين و915 ألف مريض.

وتتصدر أمريكا دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية، وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التى تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرًا جراء الجائحة فى العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هى: أمريكا (713953 وفاة)، والبرازيل (596163 وفاة)، والهند (448090 وفاة)، والمكسيك (276972 وفاة)، وروسيا (206388 وفاة).

كورونا حول العالم

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، فى بيان، بأن إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة بلغ 448062 حالة بعد تسجيل 311 وفاة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 28718.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، فى بيان، إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 7771294، فيما بلغت حصيلة الوفيات 136525.

عربيًا

أعلنت السعودية عن تقديم وزارة الصحة جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن تجاوز عمره 60 عامًا.

وفى الإمارات المتحدة وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالى السكان إلى 93.71% فى حين أن نسبة متلقى جرعتى لقاح كانت 83.03% من إجمالى السكان، ولاتزال الإمارات فى صدارة الدول الأكثر تطعيمًا لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات «كوفيد- 19» وفقًا لموقع Our World in Data.

وسيطرت الدول الأوروبية على المراتب المتقدمة فى تصنيف «مرونة كورونا» الذى تصدره وكالة «بلومبيرج»، للشهر الثالث تواليًا، وتمكنت دولة أيرلندا من إزاحة النرويج عن الصدارة مع تقدمها الملحوظ فى التصنيف منذ بداية العام.

كورونا حول العالم

ووفقًا للتقرير، فقد نجحت أيرلندا فى هذا التغيير الكبير عبر اتباعها استراتيجية مستخدمة فى أوروبا، ورغم ذروة موسم السفر الصيفى وتفشى سلالة «دلتا» الفتاكة فى جميع أنحاء العالم، قاومت دبلن حالات الإصابة الخطيرة والوفيات عبر تحركات فريدة ساعدت فى الحد من إجراءات الحجر الصحى.

واحتلت السعودية المركز السابع عشر، متقدمة مركزين عن تصنيف شهر أغسطس، وأظهرت البيانات أنها طعمت 60.9% من مواطنيها، فيما حصلت على 56 نقطة فى عامل «حدة الإغلاق» وهو مستوى مرتفع للغاية ويؤثر سلبًا على تصنيفها العام. وكان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان قد أصدر قرارًا بتمديد التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى نهاية العام الجارى، مع الإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقًا.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى 15 مارس 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كورونا حول العالم

على الجانب الآخر من البحر الأحمر، جاءت مصر فى المركز السادس والثلاثين متقدمة 3 مراكز عن تصنيف الشهر الماضى، وأظهرت البيانات أنها طعمت 7% فقط من مواطنيها، ورغم أنها نسبة متواضعة للغاية، فقد سجلت مصر 35 نقطة فقط فى عامل «حدة الإغلاق» وهو مستوى منخفض ساهم فى تحسين تصنيفها العام.

مصر

وفى مصر بلغ إجمالى العدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 303783، منهم 17294 حالة وفاة. وأشار الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أن اللقاحات تعطى أجسامًا مضادة للفيروس ما بين 6 و12 شهرًا.

وفى تصريح لقناة «دى إم سى» المصرية، أضاف النادى أن جميع اللقاحات آمنة، ولكن فاعلية اللقاح تكون على حسب جسم كل شخص.

ولفت إلى أنه لا ينصح بإجراء فحوصات على الأجسام المضادة فى الجسم، أو أى تحاليل، بعد الحصول على اللقاح.

وتابع: «خلى الطابق مستور، لأنه من الممكن أن يحصل المواطن على لقاح لا يكون أجسامًا مضادة».

كورونا حول العالم

وأشار إلى أن «المنظمات الدولية لم تنصح بإجراء التحاليل»، مطالبًا بعدم إثارة فزع المواطنين وتزاحمهم عند مختبرات التحاليل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالحرص على بذل أعلى درجات التنسيق استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، وكافة المشاركين فى العملية التعليمية، سواء الجامعى أو قبل الجامعى.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع فى تطعيم العاملين بقطاع التعليم، وطلاب الجامعات، مع ضرورة الحفاظ فى الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كورونا حول العالم

من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 4 ملايين و424 ألفًا و400 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، بمشاركة هيئة الشراء الموحد، بالتعاون مع الحكومة الصينية، فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا والحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى، المتحدث الرسمى للوزارة، تسلم مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفاك» الصينية، بمطار القاهرة الدولى.

وناشدت وزارة الصحة جميع الطلاب فى الجامعات والمعاهد العليا سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة للحصول على لقاح كورونا. وقالت الصحة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «تناشد وزارة الصحة والسكان طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح بـ١١٠٠ مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، قبل بدء العام الدراسى حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب».

وفنَّد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى الأنباء المتداولة حول «فشل مصانع (فاكسيرا) بالقاهرة فى إنتاج الكميات المطلوبة من لقاحات كورونا».

وأفاد مجلس الوزراء بتداول مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى فيديو يزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

كورونا حول العالم

وأشار المركز الإعلامى للمجلس إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التى نفت هذه الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لما يُشاع عن عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وشدد المجلس على أن مصنع إنتاج اللقاحات تم إنشاؤه وفقًا لأعلى مستويات الجودة وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، لإحداث نقلة نوعية فى إنتاج اللقاحات.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية من المتوقع أن تصل إلى 3 ملايين جرعة يوميًا، بمعدل مليار جرعة سنويًا، بالتعاون مع شركات عالمية باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا فى الشرق الأوسط وإفريقيا.