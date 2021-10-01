شاهد.. فصل تنظيمي واحترازي لمسار طواف المسنين والمعاقين بالحرم

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"الحجيلي": اعتمدنا على خبرات السنين وتضافر جهود الجهات والبحوث

بالتزامن مع زيادة أعداد المعتمرين في المسجد الحرام واستقبال (100) ألف معتمر يومياً، أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، خطة لفصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي المسارات المخصصة للطواف بحواجز ذات اللون الذهبي الفاخرة؛ لزيادة التنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية، وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن الرئاسة استندت على خططها لتسير جموع المعتمرين على عدة عوامل وأهداف، واعتمدت من خلال ذلك على خبرات السنين المتراكمة بتعاون وتضافر عدد من الجهات المشتركة عبر التنسيق، ونظم المراقبة والرصد والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات العاملة في المسجد الحرام.

ولفت "الحجيلي" إلى أن الرئاسة استفادت من العديد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف وكيل الرئيس العام أن "المملكة العربية السعودية حققت من خلال موسمي الحج والعمرة السابقة الريادة العالمية في تحريك وإدارة الحشود من خلال كوادر وطنية مؤهلة علميا ومهنيا؛ لضمان تحقيق سلامة ضيوف الرحمن ومنع التكدس".

واختتم "الحجيلي" بأن هذه الخدمات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل مساعد الرئيس العام المكلف الدكتور سعد بن محمد المحيميد، حيث تأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.