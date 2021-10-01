أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض -
سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة -
تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية -
قبل بدء الدراسة بساعات.. حدائق القاهرة تستقبل المواطنين بالمجان بمناسبة نصر أكتوبر -
الجيزة: رفع مخلفات وتطوير شارع استديو الأهرام وعمر بن أبي ربيعة بالعمرانية (فيديو) -
بث مباشر الزمالك (0)-(0) جامعة سيدني لحظة بلحظة سوبر جلوب لـ كرة اليد -
"النقل" تعلن ترفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لبدء العام الدراسي -
تسريب في خط طرد الصرف الصحي بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الجيزة: منع الباعة الجائلين ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس -
محافظ الجيزة يشهد ختام النسخة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خسائر في صفوف "الحوثي" جراء غارات ناجحة للجيش اليمني بالجوف

Print
خسائر في صفوف "الحوثي" جراء غارات ناجحة للجيش اليمني بالجوف خسائر في صفوف "الحوثي" جراء غارات ناجحة للجيش اليمني بالجوف
العميد المخلافي: نعمل على استعادة كل ما نهبته الميليشيا من مقدرات اليمنيين

خسائر في صفوف

أغار الجيش اليمني، اليوم الجمعة، على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف، ما أوقع خسائر فادحة في أرواح عناصر الميليشيا اليمنية.

وقال قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي، إن "وحدات الجيش أوقعت عددًا من القتلى والجرحى خلال الإغارة"، لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات العسكرية والمهام الميدانية ستستمر، وفق موقع "العربية نت".

وأكد أن معنويات الجيش عالية ونفذوا العملية دون أية خسائر، مشدداً على أن الجيش سيواصل القتال حتى يعيد هذه الميليشيا إلى جحورها، وسيعمل على هزيمتها واستعادة كل ما نهبته من مقدرات اليمنيين، وتحرير كل شبر من الأرض.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين الماضي، أن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عدد من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بشرط واحد.. خبير أمريكي: سلالة "دلتا" هي المتحور الأخير لكورونا

بشرط واحد.. خبير أمريكي: سلالة "دلتا" هي المتحور الأخير لكورونا

للمرة الأولى.. "المفوضية السامية للأمم المتحدة" حاضرة بمعرض الكتاب بالرياض

للمرة الأولى.. "المفوضية السامية للأمم المتحدة" حاضرة بمعرض الكتاب بالرياض

في نسخته الـ21 .. يزيد الراجحي يعلن جهوزيته لرالي المغرب الصحراوي

في نسخته الـ21 .. يزيد الراجحي يعلن جهوزيته لرالي المغرب الصحراوي

"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية

"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية