ضبط وإعدام 3 أطنان أغذية وغلق مصنعي حلويات في الشرقية

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشو مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية، وذلك استكمالا للحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنعين حلويات بمدينة ومركز الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين، كما تم ضبط ٦ برميل عسل جلوكوز زنة ١.٨٤٨ طن لسوء التخزين، وإعدام ١.٥٢٧ طن حلويات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٤ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٣ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.