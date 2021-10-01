رئيس جامعة بنها يتفقد منشآت الجامعة الأهلية ومبنى المدرجات بالعبور

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تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مساء الجمعة، في أولى جولاته الميدانية، منشآت الجامعة بالعبور، ومشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة وأعمال إنشاء مبنى المدرجات.

وقال بيان صحفي، إن الجولة جاءت بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي ومنسق الجامعة الأهلية لدى وزارة التعليم العالي، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، والمهندسة منال فاروق مدير عام الإدارة الهندسية، والاستشاريين ومهندسي الإنشاءات والمشروعات.



وتابع «سوسة»، نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية، والتى بلغت 50 %، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لعدد 10 منشآت منهم 7 تعليمية، و2 للورش، ومبنى إدارة الجامعة، وجاري أعمال النهو والتشطيبات والأعمال الكهربائية والتكييفات وأعمال الحماية المدنية، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية التي تعمل في مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية في العبور، لسرعة معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.



كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه، مشروع انشاء مبنى المدرجات بالعبور والمقام على مساحة اجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 250 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها، موجها الشكر لاستشارى ومهندسى المشروع على الجودة والإلتزام بالجدول الزمني للمشروع.



يذكر أن أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور، تقام على مساحة 37 فدان حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و6 شركات وطنية تنفيذ المشروع، وتضم الجامعة عدة مبانٍ منها، (إدارة الجامعة- مبنى أكاديمي- مبنى الورش- مبنى ريادة الأعمال والابتكار- مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.



كما أن أهم البرامج التي تقدمها جامعة بنها الأهلية بالعبور هي «هندسة البناء، وتنسيق حدائق معمارية، وإدارة البناء المستدام والمباني الخضراء، وتخطيط المدن والأماكن العامة، وتطوير البرامج والتطبيقات، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، واللغويات الحاسوبية، والواقع الافتراضي والمعزز، وهندسة التصنيع وإدارة الإنتاج».



كما تضم الجامعة أيضاً برامج «الإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة مشروعات، وعلم تحليل البيانات، وتطوير الأعمال، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد الحسابي، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والعملات الرقمية، والمعلوماتية الطبية الحيوي، وطب وجراحة الفم، والتكنولوجيا الحيوية الجزئية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، والتصوير الطبي».