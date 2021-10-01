سفير إيران لدى أذربيجان يعرب عن احتجاج بلاده الشديد تجاه باكو (تفاصيل)

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أبدى سفير إيران لدى أذربيجان، عباس موسوي، احتجاج بلاده الشديد على الاعتداء على حرم السفارة ومتابعة القضية حتى تحقيق النتيجة المطلوبة.

وأضاف موسوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، في أعقاب اعتداء عدد من الأشخاص على السفارة الإيرانية في باكو وإساءتهم للسفارة، مساء أمس وأثر الاحتجاج الشديد اللهجة والمتابعات الرسمية، قامت قوات الأمن الدبلوماسية ووزارة الداخلية في أذربيجان بتحديد واعتقال واستجواب 4 من المعتدين على السفارة الإيرانية.

وشدد السفير الإيراني في باكو على أن سفارة بلاده تتابع القضية حتى تحقيق النتيجة المطلوبة ومعاقبة المتورطين في الحادث.

وكانت قد توترت العلاقات بين إيران وأذربيجان طلق الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية كبيرة قرب حدود أذربيجان، بسبب خلفية تصاعد التوتر بين الجارتين. وحملت المناورات اسم «فاتحو خيبر» في شمال غربي إيران بمشاركة قوات برية وجوية، منها لواء تدخل سريع ووحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وأدوات حرب الكترونية وبدعم ناري من مروحيات، وشملت تنفيذ عملية إنزال في منطقة بعد استطلاعها من الجو.

وفرضت حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت المدعومة من أرمينيا.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن «استغرابها» لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت في العام نفسه في 10 نوفمبر عقب اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.