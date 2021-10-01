تبدأ من اليوم.. تعرف على موعد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم خلال فصل الشتاء

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تبدأ مصر منذ اليوم الجمعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، بحسب ما ورد في بيان لوزير التنمية المحلية.

وأصبح موعد عمل المحال، والمولات التجارية يومياً من 7 صباحاً حتى 10 مساءً، أما الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة ستغلق في الساعة الـ 11 مساءً.

أما فيما يخص مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات فأصبحت يومياً من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 12 منتصف الليل، عدا الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحاً، مع استمرار خدمات التوصيل «الدليفري» على مدار الـ 24 ساعة.

أما فيما يخص مواعيد الورش داخل المناطق السكنية فأصبحت مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء.

فيما تم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

وفيما يلي تفاصيل البيان الوزاري، كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بالبدء في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية «رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة»، رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد انتهاء المواعيد الصيفية أمس الخميس الموافق 30 سبتمبر الجارى، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتطبيق القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهى بالمحافظات.

وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساء، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).

كما يتضمن القرار الوزارى، أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية «رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة»، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية «رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة» بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزارى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.