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نفذت القطاعات المعنية بوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بحي الخليفة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك استجابة لما نشرته «المصري اليوم»، في عدد السبت الماضي، تحت عنوان: «سوق الجمعة».. هنا «مافيا» بيع الحيوانات البرية.

وقال الوزير، ىفي تصريحات صحفية، الجمعة، إن الحملة تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية و شرطة المرافق والطب البيطرى وحى الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة بعد نشر بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منذ أيام تحقيقاً صحفياً عن مافيا بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اليوم الجمعة شن حملة مكبرة من كل الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة، وتم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية.

وأكد أن المضبوطات تشمل ضبط نحو 8 ثعابين متنوعة الحجم، و4 زواحف، و3 طيور، و3 تماسيح متنوعة الحجم، و3 سلاحف، مشيراً إلى أنه تم تحرير محاضر ضد أصحاب هذه الحيوانات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الوزير أنه بتوقيع الكشف الطبى من مسؤولى الطب البيطرى واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التى عثر عليها حالتها سيئة، وتم وضعها فى أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وشدد الوزير على أنه تم التنسيق مع محافظ القاهرة لغلق سوق الجمعة، والتنبية على مسؤولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية فى تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة.

كانت "المصري اليوم" قد نشرت تحقيقا حول حال السوق، والمخالفات التي يتم ارتكابها به، وجاء به: على بعد خطوات من كوبرى «السيدة عائشة» بمنطقة التونسى، يتوافد المئات من المواطنين من محافظات القاهرة الكبرى، فى الساعات الأولى من صباح كل يوم جمعة، للبحث عن ضالتهم من الطيور والحيوانات النادرة والمفترسة داخل «سوق الجمعة».

العشرات من الباعة الجائلين يتسابقون على بيع بضاعتهم الممنوع تداولها أو بيعها عالميًا، صقور ونسور وسلاحف وأقفاص حديدية، هكذا مشهد «السوق»، فبائع يعرض مجموعة من الثعابين غير السامة وأخرى سامة، وقد يصادفك ثعلب صغير يقف محبوسًا داخل أحد تلك الأقفاص.

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